Turull reclama un govern que vagi «més a l'una» que l'actual

L'exconseller de la Presidència Jordi Turull va reclamar que el Govern que surti de les futures eleccions catalanes sigui independentista i vagi «més a l'una», i amb «més confiança i lleialtat» que l'actual, especialment amb referència a les darreres disputes que han desencadenat la convocatòria electoral.

En una entrevista al FAQS gravada en vídeo des de la presó de Lledoners, es va referir a les discrepàncies entre ERC i JxCat per l'escó de diputat del president de la Generalitat, Quim Torra, i va assegurar que ell l'hauria mantingut, a diferència de la decisió que va acabar prenent la cambra i el seu president, Roger Torrent. «Si el risc per mantenir la dignitat institucional del Parlament és la meva inhabilitació, no hauria tardat ni 30 segons a pensar-ho, passa per davant de la meva trajectòria política», va sentenciar.

L'exconseller empresonat va reconèixer que la decisió de Torrent «no era gens senzilla», però va assegurar que només s'haurien anul·lat els acords parlamentaris si haguessin anat d'un vot, com va recordar que no era el cas.

«Sempre prefereixo ser inhabilitat injustament per un tribunal que no per qui m'ha donat el mandat, que són els ciutadans de Catalunya», va afegir, i va avisar que «difícilment s'aconseguirà l'autodeterminació» si no es constata davant la comunitat internacional «una vegada i una altra» que s'exerceix «el deure a l'autodeterminació».

Turull, però, va insistir que no vol entrar en retrets, sinó que cal mirar endavant i va reiterar la seva crida a la unitat, que ja va fer en seu parlamentària a la comissió sobre el 155, perquè, si no, «el poble passarà per sobre».

Pel que fa a les eleccions, va considerar que la decisió de Torra va ser «per responsabilitat», perquè per una banda permetia l'aprovació de pressupostos i per altra suposava «un 'reset'» per «no anar a pitjor» i refer la unitat.