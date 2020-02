Aterra a Barajas l'avió que havia perdut part del tren d'aterratge

L'avió d'Air Canada que va perdre part del tren d'aterratge durant l'enlairament a Madrid va tornar a aterrar ahir a l'aeroport de la capital espanyola poc abans d'1/4 de 8 del vespre. La maniobra va poder-se fer sense incidents i no hi va haver danys personals. L'aparell va estar sobrevolant l'espai aeri madrileny durant quatre hores cremant combustible per rebaixar el pes de l'avió.

El sindicat de pilots Sepla va explicar que aquesta és una maniobra prevista als protocols, de tal manera que l'aterratge es pugui fer de forma segura. El Boeing 767 d'Air Canada amb destí Toronto va sortir de l'aeroport de Barajas a les 3 de la tarda, però poc després el pilot va informar que havia perdut peces del tren d'aterratge que van entrar al motor.

A través de Twitter, Oscar Sanguino, president de Sepla, va celebrar que no hi va haver «danys personals» ni entre les 130 persones del passatge ni entre la tripulació, després d'admetre que va ser una jornada «dura» a Barajas. Sanguino va agrair la «professionalitat» de pilots, controladors, cossos de seguretat de l'Estat, serveis sanitaris i personal de l'aeroport. Gràcies a tots ells «tot ha sortit bé». Aena va explicar que, per seguretat, va regular les operacions de l'aeroport, el programa del qual va restar alterat mentre van durar les maniobres.