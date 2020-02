El Consell d'Europa critica les «condicions inacceptables» a les comissaries dels Mossos

El Consell d'Europa ha publicat aquest dimarts un informe sobre l'estat de les presons i centres de detenció policial a Catalunya on critica les "condicions inacceptables" a les comissaries dels Mossos d'Esquadra com "la manca d'accés a la llum natural, una il·luminació artificial insuficient, la mala ventilació, l'accés inadequat a l'aigua potable o als productes d'higiene personal". Així ho explica el cap de la delegació que va fer la visita el 2018 a l'ACN, Mark Kelly, que lamenta "la manca de millores reals" en les comissaries, especialment a la de Les Corts. "Ha sigut molt decebedor", ha remarcat. Per contra, l'organització celebra que les autoritats catalanes ara són més "proclius" a abolir la contenció mecànica a les presons.

L'informe ha estat elaborat per una delegació del comitè per a la Prevenció de la Tortura i del Tractament Degradant i Inhumà o el Càstig del Consell d'Europa.

Pel que fa a les condicions de detenció a les comissaries, l'informe recull denúncies de maltractaments per part dels Mossos d'Esquadra en el moment de la detenció que consistien en "cops de puny i puntades de peu al cap i al cos". També van detectar cops de porra a detinguts mentre estaven sotmesos a un mètode de contenció "no autoritzat" conegut com a "bocadillo", que consisteix a mantenir la persona subjecta dels turmells entre dos matalassos de plàstic units entre si amb tirants de velcro.

Per exemple, la delegació va trobar aquests matalassos a la comissaria de Les Corts, però els agents "no van saber donar una explicació" del seu ús, diu l'informe.

Si bé Kelly admet que només van rebre una denúncia sobre aquesta pràctica, veu rellevant que les mateixes autoritats catalanes reconeguin per escrit la seva existència.

"Els matalassos amb corretges de velcro s'utilitzen excepcionalment quan l'estat d'agitació de la persona detinguda requereix l'aplicació del protocol de contenció (...) per immobilitzar la persona detinguda fins que li baixi l'estat d'agitació protegint la seva seguretat i integritat física", assegura la resposta escrita del Govern a l'informe.



Reclama millores a les comissaries



El Consell d'Europa reclama al Govern que recordi amb un "fort missatge" als Mossos d'Esquadra que "el maltractament a les persones detingudes és il·legal, poc professional i està subjecte a sancions".

El Consell d'Europa considera que cal "millorar l'accés" dels detinguts a un advocat d'ofici i recomana un "sistema" pel qual els Mossos més experimentats se'ls hi assigni la responsabilitat del "benestar general" de les persones detingudes, especialment a la comissaria de Les Corts.

En aquest sentit, l'informe reconeix que s'està fent un estudi de viabilitat de les reformes necessàries, però el cap de la delegació lamenta que en la resposta escrita pel Govern no hi hagi "un compromís evident" per millorar les condicions a les comissaries dels Mossos. Per això, anima a les autoritats catalanes a invertir recursos per solucionar aquesta situació.



Avenços a les presons



El Consell d'Europa veu positiu que el Govern sí que hagi acceptat moltes de les seves recomanacions en els darrers quatre anys respecte a les presons. D'una banda, Kelly remarca la "significativa reducció" de la població penitenciaria a Catalunya, d'un 20%. "Això significa que els problemes de superpoblació a les presons han disminuït", assegura.

D'altra banda, la delegació del Consell d'Europa continua preocupada per la contenció mecànica dels interns que pot causar "ferides greus als interns". També que els presos fixats rebin injeccions intra-musculars sense intentar sol·licitar el seu consentiment ni que se'ls expliqui el propòsit del medicament.

El CdE reitera que s'hauria d'abolir la pràctica de la contenció mecànica dels interns per motius de seguretat. "Aquesta mesura només s'hauria de fer per raons mèdiques i sota vigilància mèdica", apunten.

Kelly assegura que "l'actitud de les autoritats catalanes ha sigut més progressista" que en altres parts de l'estat espanyol i veu un "compromís" del Govern per abolir aquesta pràctica. "Les institucions catalanes són receptives", ha afirmat.



Problemes a Brians 1



La delegació del CdE també va recollir denúncies de maltractaments físics com cops de puny i de porra a les presons catalanes, especialment a Brians 1. El CdE reclama més investigacions "immediates i exhaustives" de les denúncies, més vigilància a les presons i una millor formació del personal penitenciari.

També destaquen les "deficiències" de la situació del personal a Brians 1 i lamenten "una campanya d'intimidació" d'alguns funcionaris "contra els directius" de la presó.

A la secció de dones de Brians 1, el CdE critica la "manca de diferenciació" entre les recluses i creu que això contribueix a donar "sensació d'inseguretat i por". Per contra, celebren que la unitat per mares de Wad-Ras és "una bona pràctica".



Modernitzar les comunicacions



"Els contactes amb l'exterior són bons a les presons catalanes", constata l'informe. Tanmateix, creu que l'administració de presons hauria de "modernitzar" aquest sistema i per exemple que els interns puguin fer trucades a telèfons mòbils des de la presó.