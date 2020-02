Iceta retreu a Budó que vulgui recuperar la figura del mediador per al diàleg

El líder del PSC, Miquel Iceta, va respondre ahir a la «desconfiança» expressada per la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, que en una entrevista a Ràdio 4 va recuperar la figura del mediador per a la taula de diàleg. «Si no hi ha confiançam per què es reuneixen?», va preguntar Iceta, que va insistir que si no hi ha confiança entre els dos executius és «millor que no es trobin» perquè «seria una pèrdua de temps».

El líder socialista va dir que «si de veritat es creu en el diàleg», el que cal és «un mínim reconeixement i respecte per l'altra part». Sobre la figura del mediador, Iceta va posat en dubte que es necessiti a la taula de diàleg però no a la reunió entre presidents, i va ironitzar que per què no en demanen cap per a una sessió del ple del Parlament.

En relació a la reunió entre Torra i Sánchez, Iceta va dir que espera que tingui lloc per fer-ne valoracions, tot i que va demanar que s'hi tractin altres temes, com per exemple l'afectació del temporal Gloria.

Iceta també va referir-se a la compareixença dels presos a la comissió d'investigació sobre el 155 al Parlament i va explicar que la seva formació la va seguir en streaming, ja que no assisteixen a les reunions d'aquesta comissió. «No van aportar gaire, per no dir res, a l'objecte de la comissió», va retreure Iceta, que va insistir que van dir «moltes coses» però sobre el tema concret «ben poques».