El jutge belga decidirà sobre l'euroordre de Puigdemont i Comín el proper 18 de febrer

El jutge belga encarregat de resoldre l'euroordre cursada pel Tribunal Suprem espanyol contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el seu exconseller Toni Comín es pronunciarà el 18 de febrer sobre si anul·la o suspèn l'ordre de detenció i lliurament en virtut de la seva immunitat com a europarlamentaris.

En explicar a la premsa què va passar a la vista d'ahir, els seus advocats van explicar que la Fiscalia demana que les euroordres es mantinguin en suspens mentre Puigdemont i Comín tinguin immunitat, però la defensa demana l'anul·lació total del procés.

El magistrat de primera instància prendrà la decisió el proper 17 i la farà pública el 18 de febrer, van precisar els lletrats de Puigdemont i Comín, reclamats pel Tribunal Suprem per sedició i malversació en la causa del procés independentista de Catalunya.

També estava citat ahir l'exconseller Lluís Puig, que també va marxar a Bèlgica l'octubre del 2017, però que no és eurodiputat, i a qui Espanya reclama només per malversació de cabals públics. Els seus advocats també demanen que el tribunal belga anul·li l'aplicació de l'Ordre Europea de Detenció i Lliurament (OEDE).

Sostenen que en aquesta tercera onada d'euroordres des del 2017 contra els polítics independentistes, el jutge de Tribunal Suprem Pablo Llarena va cursar una primera euroordre per Puigdemont i una altra de conjunta, després, per Comín, Puig i Clara Ponsatí. I en haver estat elegits Comín i Puigdemont com a eurodiputats, consideren que no es podria acceptar la mateixa euroordre.

Tot i que els lletrats, que són els que han anunciat les decisions a falta d'informació oficial de la Fiscalia, diuen que defensaran l'anul·lació també de l'euroordre de Lluís Puig a la vista del 18 de febrer, el magistrat ha fixat una nova audiència per a Puig el 24 de febrer, en la qual es tractarà sobre el fons del seu cas.



El tràmit contra Ponsatí

D'altra banda, el coordinador de les defenses dels polítics a Bèlgica, Gonzalo Boye, es va referir a la decisió de Llarena de sol·licitar ahir al Regne Unit que continuï el tràmit de l'euroordre contra l'exconsellera Clara Ponsatí, resident a Escòcia, en considerar que la seva immunitat com a diputada del Parlament Europeu no és aplicable en aquest país perquè no pertany a la Unió Europea (UE) des de dissabte passat.

«La resolució d'avui del jutge Llarena és una clara mostra que no s'ha llegit els acords transitoris entre el Regne Unit i la Unió Europea. Em sembla que ja és hora que comencem a llegir bé les coses», va comentar l'advocat Gonzalo Boye.