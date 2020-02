Dos menors torturen un jove i ho graven amb el mòbil

L'habitatge on es va produir l'agressió és en aquest cèntric carrer de Xest

L'habitatge on es va produir l'agressió és en aquest cèntric carrer de Xest

Dos germans de 15 i 17 anys, d'origen búlgar, han estat detinguts per torturar un jove compatriota, de 20, a l'habitatge de la seva víctima, a Xest, per un suposat deute per drogues. Els dos menors, que es troben ja en un centre després d'acordar el jutge el seu internament en règim tancat donada la gravetat dels fets, van gravar la pallissa i les tortures amb el telèfon mòbil d'un d'ells, segons avança Levante-EMV.

Durant més d'una hora van sotmetre a la seva víctima a tota mena de vexacions, arribant a ferir-lo amb unes alicates i causant-li lesions en diverses extremitats. Fins i tot quan el jove perdia el coneixement, els presumptes agressors li tiraven aigua freda amb una galleda per reanimar-lo i així poder seguir-lo copejant, segons han informat fonts jurídiques. Se'ls imputen els delictes de lesions agreujades amb instrument perillós, contra la integritat moral i detenció il·legal.

La víctima va acudir a la Guàrdia Civil de Xest amb lesions greus a les cames, les mans i la cara, denunciant que dos coneguts, tots dos menors d'edat, s'havien presentat a casa, i després obrir-los la porta van començar a agredir-alhora que li exigien diners.

Segons la denúncia interposada per l'agredit, que va haver de ser evacuat a l'Hospital de Manises per ser atès de les lesions, els dos menors, que són germans, van obligar-lo a treure's els pantalons i van començar a torturar-lo. Li van donar cops mentre el feien seminú mentre el menor dels dos germans ho gravava amb el telèfon mòbil, alhora que tots dos es reien d'ell. A causa dels cops el jove va arribar a perdre el coneixement i els seus agressors li van llançar aigua amb una galleda per reanimar-lo. Posteriorment, van reprendre les tortures exigint-li novament els diners. «Vés a buscar alguna cosa que em fa mal la mà de tant pegar-lo», li va dir el gerà gran al petit abans que aquest portés unes alicates, amb els quals el van seguir torturant, segons recorda la víctima.

El mòbil de la brutal agressió seria un deute per drogues, segons les investigacions realitzades per la Guàrdia Civil, tot i que la víctima no va voler especificar als agents en un primer moment el motiu de la pallissa.

L'equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Riba-roja es va fer càrrec de la investigació i després de diverses indagacions van aconseguir identificar i detenir els dos presumptes agressors, dos germans de 15 i 17 anys, de nacionalitat búlgara i amb antecedents per robatoris amb força.