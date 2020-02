El Parlament tomba el dictamen de la Llei Aragonès amb els vots de tota l'oposició

El Parlament de Catalunya va tombar ahir el dictamen del projecte de llei de contractes de serveis a les persones, més coneguda com a Llei Aragonès. Durant la comissió d'Economia i Hisenda, els grups de l'oposició, Cs, PSC, Cat-ECP, CUP i PPC van votar en contra del dictamen i de la major part de les esmenes, mentre que JxCat i ERC hi van votar a favor però van quedar en minoria. JxCat i ERC volien retirar el punt que feia referència al dictamen, però els grups a petició de la CUP van votar ampliar l'ordre del dia per incorporar la qüestió, que va quedar rebutjada.

Segons fonts d'ERC, el projecte de llei de contractes de serveis a les persones podria arribar al ple tot i haver estat rebutjat en comissió. Tot i això, les mateixes fonts concreten que el grup encara no ha valorat cap dels possibles escenaris.

Durant la comissió, el relator de la ponència, Jordi Albert (ERC), va retrer als diputats de les formacions que no presentessin cap esmena a la totalitat si estaven en contra del model de la norma i els va recriminar «tirar per terra» tota la feina feta en ponència. En aquest sentit, va assegurar que «cap administració pública pot gestionar directament el cent per cent dels seus serveis» i va reivindicar, per tant «una bona llei» que «posi les persones al centre», com creu que feia aquesta.

Així, va lamentar que sense l'aprovació de la llei «hi continuarà havent-hi contractes», i va insistir que el que pretenien era que l'administració «tingués el màxim control possible» sobre la seva execució. «Ara mateix algunes empreses els incompleixen o no estan a l'alçada de la qualitat exigible i l'administració no té cap mecanisme al seu abast per extingir el contracte», va remarcar.

La diputada de CatECP Marta Ribas va defensar que la Llei Aragonès és una oportunitat «perduda» en la gestió de les persones i els serveis públics i va criticar que el Govern no hagi «blindat» la gestió directa dels serveis públics. Ribas va criticar que el Govern «hagi començat la casa per la teulada». «Avui es plasmarà en la votació de la llei el seu fracàs i el de la opció del Govern», va subratllar.

El PSC, per la seva banda, va reconèixer que durant la ponència «s'ha millorat la llei, però no de manera suficient». La diputada Alicia Romero va queixar-se que «era una llei que ja va començar malament», tot i que va reconèixer la bona feina de Jordi Albert (ERC) i Josep Maria Forné (JxCat) per la «cintura» durant les negociacions. «El que passi aquí no és culpa seva», va dir en referència a la no aprovació. A més, Romero va remarcar que moltes de les coses que plantejava la norma es poden recollir en una nova Llei de Contractes estatal.