El PP considera «privilegis» el tracte televisiu als polítics de Lledoners

El diputat del PP al Parlament Daniel Serrano va denunciar ahir els «privilegis» que el departament de Justícia ha concedit als polítics a Lledoners, en permetre'ls ser entrevistats per càmeres de televisió dins de la presó.

«Comenceu per dir la veritat: hi ha privilegis en el tracte a aquestes persones condemnades. La justícia ens tornarà a donar la raó i es comprovarà que efectivament són privilegis i no els compartim», va retreure el diputat a la consellera de Justícia, Ester Capella, a la comissió parlamentària on va presentar els pressupostos del seu departament. Per al parlamentari popular, Justícia ha concedit «privilegis» als polítics permetent entrevistes, ja que, segons ell, «això no passa amb altres reclusos». El diputat es referia a les entrevistes que alguns líders del procés han ofert, dins de Lledoners, a mitjans de comunicació, com La Sexta i Televisió de Catalunya.