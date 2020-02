Puig diu que ha empitjorat la conservació de les obres d'art i el nombre de visitants

L'exconseller de Cultura Lluís Puig ha assegurat aquest dimarts que la gestió que va fer el govern espanyol durant l'aplicació del 155 dels béns de Sixena va ser un "espoli" i que la "guerra judicial i sacrosanta" encara continua. En una compareixença per videoconferència a la comissió el 155, Puig ha dit que es va crear un conflicte "on no n'hi havia ni un" i ha criticat que després de l'afer judicial ara l'estat de conservació de les obres d'art s'hagi "deteriorat" i que s'hagi reduït el nombre de visitants. Ha detallat que el 155 va suposar l'aturada de restauracions com els treballs de les obres de la Seu Vella de Lleida, l'inici de la biblioteca municipal de Sort o els arxius comarcals de l'Alta Ribagorça i les Garrigues.

A l'inici de la intervenció, Puig ha lamentat que el català i l'aranès hagin estat qüestions que al llarg dels anys hagin patit sentències judicials en contra. "La persecució en els temes de la llengua és incompresa i inaudita", ha subratllat.

Pel que fa a l'aplicació de 155, ha aplaudit que els treballadors i alts càrrecs del departament continuessin treballant i que a principis de 2018 es poguessin concedir les ajudes al sector cultural.

De fet, Puig ha dit que tant el 155 com la inestabilitat política dels darrers 7 anys provoca "dolor" al sector cultural. Ha reivindicat que el cost per ciutadà de la cultura hauria de ser més alt, per superar els 33 euros actuals.

De la seva situació judicial, Puig ha dit que la justícia belga no vol vulnerar la presumpció d'innocència. Que estudien "molt a fons" si s'inicia el judici contra ell perquè no afecti la presumpció d'innocència de Comín i Puigdemont.

Durant la intervenció dels grups parlamentaris, Lucas Ferro (CatECP) ha dit que el 155 va provocar "indefensió jurídica" de la Generalitat amb Sixena. Una vegada més, Ferro ha lamentat que ha trobat a faltar "autocrítica" en les paraules de l'exconseller. El diputat de la CUP Carles Riera s'ha mostrat preocupat en com s'ha "interioritzat" en moltes instàncies polítiques culturals i socials els límits de la censura del 155.

Gemma Espigares, d'ERC, ha agraït la defensa del patrimoni català que fa Puig i ha criticat que el 155 tenia la intenció d'aturar la "gestió cultural d'un país". Gemma Geis (JxCat) ha dit que van "usurpar funcions" i que van generar "danys". "Més enllà de Sixena es va produir una pèrdua de la projecció internacional de la llengua catalana", ha lamentat.