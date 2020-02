Rovira reclama una amnistia i demana a l'independentisme «no assenyalar« ni «confondre's d'adversari»

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha reclamat aquest dimarts l'amnistia per als líders independentistes empresonats, sense la qual "no és possible el camí de la resolució política". Rovira ha participat com a testimoni a la comissió del Parlament que investiga l'aplicació del 155 i ha aprofitat el seu torn per demanar al conjunt del sobiranisme "no confondre l'adversari" ni "assenyalar l'independentista que seu al costat". "Nosaltres mateixos no podem ser portadors de més repressió amb les nostres paraules o actituds. No podem alimentar la divisió interna", ha dit, ja que qui "assenyala permanentment la resta d'independentistes té altres interessos que no són compatibles amb guanyar".

Rovira, que ha intervingut per videoconferència, també ha assegurat que l'aplicació de l'article 155 tal com es va fer per intervenir la Generalitat l'octubre de 2017 "significa una modificació substancial de la Constitució" perquè vulnera l'article 2, que garanteix el dret a l'autonomia. Així, ha advertit que el govern espanyol pot ara intervenir "qualsevol comunitat autònoma que en un determinat moment pugui discrepar o tenir una posició ideològica diferent del model central". "Només haurà d'argumentar que intervé les competències per un interès general. Una espècie de botó vermell per suspendre l'autonomia", ha alertat.

Segons la dirigent republicana, el 155 "va suposar un xec en blanc claríssim del Senat al govern espanyol" perquè no el va limitar sinó que va autoritzar el model que l'executiu de Mariano Rajoy "estimés més oportú". "L'article 155 permet aplicar mesures concretes, però en cap cas es va pretendre que es poguessin substituir governs, dissoldre cambres legislatives ni usurpar funcions", ha subratllat. És per això que ha indicat que tots els governs autonòmics queden "clarament a mercè de l'article 155". A més, ha indicat que encara hi ha temps per dur la seva aplicació a Catalunya a instàncies internacionals.