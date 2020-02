Torra denuncia un atac judicial per una nova investigació sobre la pancarta

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordat obrir una nova investigació al president de la Generalitat, Quim Torra, per no fer cas d'una ordre seva que l'obligava a retirar del Palau de la Generalitat una pancarta de suport als líders independentistes presos amb un llaç groc. Torra, que ja va ser condemnat pel TSJC a any i mig d'inhabilitació -sentència que encara no és ferma- per negar-se a retirar a temps en període electoral una pancarta a favor dels presos, va denunciar ahir ser blanc d'un «nou atac judicial» guiat «per la venjança i la ideologia».

En un acte, la sala civil i penal del TSJC obre la nova causa al president català, per considerar que presumptament «es va negar» a retirar la pancarta amb el lema «Llibertat presos polítics i exiliats», fins que finalment ho van fer els Mossos d'Esquadra per ordre de l'alt tribunal. Aquesta ordre va ser dictada, com a mesura cautelar, per la sala contenciosa del TSJC, arran d'una demanda presentada per l'associació Impuls Ciutadà -liderada per l'exdiputat de Cs al Parlament José Domingo- que demanava que es despengés la pancarta i el llaç de Palau per mantenir la neutralitat de l'edifici permanentment, no només en període electoral. El president de la Generalitat no va fer cas de l'ultimàtum de 48 hores que li va donar el tribunal i va recórrer en paral·lel l'ordre, i després el TSJC va dictar un nou requeriment en què instava els Mossos d'Esquadra a retirar els símbols de suport als presos de Palau «de manera immediata».

Segons manté el TSJC en la seva interlocutòria, Torra «es va negar a fer-ho o a donar les instruccions perquè es complís el mandat judicial», de manera que el 27 de setembre la pancarta seguia a la façana i va ser el comissari general del cos de Mossos d'Esquadra qui la va retirar per ordre de tribunal, «dos dies després que es produís el requeriment judicial». Després de la retirada de la pancarta, quatre activistes independentistes –els exdiputats Lluís Llach i Antonio Baños, l'actriu Sílvia Bel i la portaveu de la plataforma Som Escola, Teresa Casals– van desplegar-ne una altra amb el lema «Llibertat d'opinió i expressió. Article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans».

La sala civil i penal ha resolt obrir la nova investigació a Torra, després que tant la Fiscalia com Impuls Ciutadà i la Generalitat hagin reconegut la seva competència per fer-ho.

En un comunicat, Torra va denunciar que «els tribunals de justícia continuen la seva causa general contra l'independentisme motivada per raons polítiques». En aquest cas, assenyala, la pancarta «no es prohibia durant el període electoral» sinó que «s'obligava a retirar-la de la balconada del Palau de la Generalitat amb caràcter general i permanent», de manera que «es demostra que el problema no era el període electoral ni la neutralitat de les institucions en una campanya electoral», sinó que «l'Estat espanyol té un problema amb la llibertat d'expressió i la defensa dels drets fonamentals». «Cal denunciar una causa més guiada per la venjança i la ideologia, que allunya cada vegada més la justícia espanyola dels estàndards europeus», recalca el comunicat.