L'incident d'Air Canada que va acabar amb un aterratge d'emergència a l'aeroport de Madrid-Barajas després d'hores de vol al voltant de la capital espanyola per cremar combustible no és el primer que pateix l'aerolínia nord-americana en aquest any 2020.





Bon bah là j'suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue...

2020 commence plutôt bien ?? pic.twitter.com/eZhbOJqIQr — Tom (@caf_tom) January 3, 2020

A la primera setmana de l'any, durant el vol 8684 d'Air Canada Express entre les ciutats canadenques de Mont-real i Bagotville, un dels seus avions, d'un model diferent al de l'incident de Madrid,Després d'un primer moment en el qual la roda, donant lloc a un incident que tampoc va tenir més conseqüències posteriorment en un avió que comptava amb 49 persones a bord.