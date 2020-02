Aragonès afirma que caldrà «molta paciència» per negociar amb l'Estat

El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, va pronosticar ahir que caldrà «molta paciència» per afrontar les negociacions amb l'Estat perquè es parteix de posicions «molt allunyades».

Durant la roda de premsa de la presentació del llibre Pere Aragonès. L'independentisme pragmàtic, va subratllar que l'obertura de procediments judicials complica el diàleg. Aragonès va apuntar que voldria que de la taula de negociació entre governs en sortissin «fruits immediats», però que cal ser «realista» i entendre que «potser no és així». Pel que fa a la data de la trobada entre executius, va dir que espera que sigui «com més aviat millor» i va apuntar que no importa quan s'anunciï la data.

Aragonès va dir que està a «disposició del partit» per ocupar noves responsabilitats i va deixar en mans de la militància decidir qui serà el candidat d'ERC a les eleccions al Parlament. Aragonès va parlar del moviment independentista i va dir que no es pot «tancar en si mateix», ni parlar de qui és més «pur» o de «traïdors».

El republicà va dir que el moviment independentista s'ha d'obrir a tothom d'una forma atractiva. «Hi ha molta gent que serà independentista d'aquí a uns anys, que encara no ho sap», va pronosticar.

Aragonès va apostar per explicar a la ciutadania les diferents situacions polítiques de la forma més honesta i va comprometre's a no renunciar al projecte independentista. «Costarà molt com qualsevol altre camí per arribar a la independència, però val la pena recorre'l», va dir sobre l'aposta de diàleg amb l'Estat que defensa ERC.

D'altra banda, el Govern central va refredar ahir les expectatives davant la reunió de demà entre el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, i assumeix que el diàleg sobre el «conflicte polític» és un assumpte «complex» i que és «difícil» que pugui produir «fruits a curt termini».

Ho va exposar la portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en la qual sí va reconèixer que el Govern central veu aquesta trobada com una «fita», en el sentit que permet col·locar uns «rails» que permetran «transitar» pel camí del diàleg.

«Assistim a la reunió amb esperit constructiu per escoltar què ha de dir (Torra) sobre totes les qüestions», també les que estan relacionades amb la «vida quotidiana dels ciutadans», va explicar Montero, que va detallar que Sánchez hi anirà acompanyat de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, si bé inicialment la reunió serà només entre els dos presidents.

Darias s'hi incorporarà si en qualsevol moment es considera oportuna la seva presència, van precisar fonts de l'executiu, que ni tan sols van poder preveure si de la trobada entre Sánchez i Torra en sortirà un comunicat conjunt, com va passar en la trobada a Pedralbes el desembre del 2018, ni si ningú del Govern espanyol compareixerà davant els mitjans de comunicació per explicar el desenvolupament de la reunió.