Un avió surt de la pista i es trenca en tres parts a Istanbul

Un avió de l'aerolínia turca Pegasus ha sortit de la pista durant la maniobra d'aterratge aquest dimecres a l'aeroport de Sabiha Gökçen, un dels dos que hi ha a Istanbul, i s'ha partit en tres parts.



El ministre de Transport de Turquia, Mehmet Cahit Turhan, ha confirmat que en l'accident no hi ha hagut víctimes mortals, tot i que 52 dels 171 passatgers que hi havia a l'avió han patit ferides. També hi viatjaven sis tripulants. Alguns dels passatgers han pogut sortir de l'aeronau per les ales de l'avió, segons les imatges gravades per mitjans locals.





Sabiha Gökçen'da ?stanbul - ?zmir seferini yapan uçak pistten ç?km??. Durum bu: pic.twitter.com/UX4pg05xOo — erdem (@errdemglr) February 5, 2020