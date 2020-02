Dos anys de presó per publicar una foto de la víctima de la Manada

El Jutjat Penal número 4 de Pamplona ha condemnat a A.Q.S. com a autor d'un delicte de revelació de secrets i d'un delicte contra la integritat moral a la pena de dos anys i un dia de presó per publicar a Twitter el desembre del 2017 una foto en què apareixia la víctima de la Manada.

El jutge el condemna a indemnitzar la denunciant amb 6.000 euros pel dany moral causat. També, a inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna i a 13 mesos de multa amb una quota diària de 12 euros amb una responsabilitat personal subsidiària d'un dia de privació de llibertat per cada dues quotes no satisfetes, així com al pagament de les costes causades en tots dos delictes incloses les de l'acusació particular.

La resolució no és ferma, sinó que la mateixa és susceptible de recurs d'apel·lació davant aquest jutjat dins dels deu dies següents a la notificació, el coneixement correspondrà a l'Audiència Provincial de Navarra.