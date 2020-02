Johnson avança al 2035 la prohibició de vendre cotxes dièsel i de benzina

El Govern britànic avançarà al 2035 la prohibició de vendre automòbils nous dièsel, de gasolina o híbrids, que havia fixat per a cinc anys més tard, amb la intenció de reduir a zero les emissions contaminants. La decisió, anunciada pel primer ministre britànic, Boris Johnson, té lloc després que els experts alertessin que el termini fixat per al 2040 retardava massa l'objectiu de reduir a zero les emissions de diòxid de carboni per al 2050, com s'ha proposat el Regne Unit.

Durant un acte a Londres per llançar la cimera climàtica COP26 que tindrà lloc al novembre a Glasgow (Escòcia), en què també va participar el naturalista David Attenborough, Johnson va afirmar que el 2020 serà «un any decisiu d'acció climàtica» per al planeta. El primer ministre va destacar que, si és possible, la prohibició de vendre cotxes nous que emetin diòxid de carboni s'imposarà fins i tot abans de la data fixada el 2035, encara que aquests plans s'han de sotmetre ara a consulta dels especialistes. El Govern britànic va establir la seva intenció de prohibir la venda de vehicles contaminants fins al 2017, però llavors no es va incloure els híbrids, que ara formen part de la mesura.



Canvi de criteri

D'altra banda, un 52% de la població d'Escòcia dona suport a la independència de la regió del Regne Unit, davant d'un 48% que la rebutja, segons una enquesta realitzada del 28 al 31 de gener, el dia en què es va produir la sortida de la Unió Europea, a la qual s'oposa la gran majoria d'escocesos. El sondeig, a càrrec de Panelbase per al diari proindependentista The National, és el tercer que es publica en els últims dies i mostra com el suport a la secessió s'ha incrementat com a conseqüència del Brexit, que a Escòcia va ser rebutjat pel 62% de la població.

Des del 2016, el suport a la secessió s'havia mantingut entre el 45% i el 49%.