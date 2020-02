L'acusada pel crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona era «freda i capritxosa», segons l'exmarit

Era una persona «freda i capritxosa» que durant els 16 anys de matrimoni sempre va voler «sortir-se amb la seva», va declarar ahir l'exmarit de Rosa Peral, l'acusada de matar la seva parella en el crim de la Guàrdia Urbana. Malgrat això, Rubén Carbó va explicar que la seva relació matrimonial va ser «normal» fins que va trencar-se a final de l'any 2016 per les infidelitats de Peral.

L'actual parella de Carbó va detallar les trucades que li feia Rosa Peral amb la intenció de posar-la en contra de Carbó explicant que era un «maltractador i mala persona». El jutge no va permetre a la testimoni detallar el que van explicar-li les filles de Peral i Carbó i va transmetre amb gestos la baralla on Pedro hauria posat la mà al coll a Peral.

L'home que va ser parella de Rosa Peral des de l'any 2000, Rubén Carbó, va descriure per videoconferència com van ser els anys que van passar junts. Carbó va detallar que el dia a dia de la seva relació «era normal» i va negar que haguessin pactat amb Peral una relació oberta, en la qual podien mantenir altres relacions fora de la parella, contradient el que es descriu en l'escrit de defensa de Rosa Peral. Tot i això, va reconèixer que durant els anys de relació hi va haver infidelitats «puntuals». Peral està acusada juntament amb Albert López d'haver assassinat la parella d'ella, el també agent del cos Pedro Rodríguez.