«L'enemic no som els xinesos, sinó el coronavirus»

L'ambaixada de la Xina a Madrid reconeix que, arran de l'expansió del coronavirus, han rebut queixes de compatriotes per tracte discriminatori. Encara que, de moment, es tracta de «casos aïllats», segons va comentar ahir al matí l'encarregat de negocis de la institució, Yao Fei. «Als nostres propis fills, al col·legi, els criden coronavirus. Però ens ho prenem com a bromes de nens», va afegir després de deixar clar que el Govern xinès està fent un esforç sense precedents -inclosa la transparència informativa- per combatre una infecció que, de moment, ha provocat la mort de 425 persones a la Xina (i altres dues fora de les seves fronteres). «L'enemic no som els xinesos, és el coronavirus, que no té passaport», va insistir.

Respecte a l'imminent Mobile World Congress (del 24 al 27 de febrer a Barcelona), el responsable de l'ambaixada va reconèixer que encara no tenen totes les dades dels ciutadans xinesos inscrits, però que es prendran «totes les mesures preventives que siguin necessàries».



Informació transparent

Yao Fei va voler traslladar un missatge de tranquil·litat i va reconeèixer que molts ciutadans xinesos que han tornat a Espanya romanen de manera voluntària en quarantena per evitar el contacte directe. El responsable de l'ambaixada va reiterar que la Xina aquesta oferint informació transparent a tots els països perquè, de la mà, tots els governs emprenguin una lluita «històrica i heroica». El coronavirus, va insistir, és «un problema de la tota la humanitat i mereix un esforç mancomunat».

Després de lloar el suport de la majoria de països, entre els quals Espanya, va carregar contra els Estats Units, per aprovar mesures inútils -com el veto a les fronteres als ciutadans xinesos- i provocar un «pànic internacional innecessari». Yao Fei va recordar que, malgrat l'alarma internacional, la taxa de mortalitat del coronavirus és del 2%, un percentatge molt inferior al dela grip comuna o la síndrome respiratòria SARS. «Als Estats Units, la grip comuna [d'aquesta temporada] ha provocat 6.600 defuncions», va afegir l'encarregat de negocis de l'ambaixada xinesa. Yao Fei també va reconèixer que el comerç il·legal d'animals salvatges -possible focus de la infecció- és prohibit a la Xina, però que aquest tipus de mercats no estan eliminats al 100%. Un cop se superi la crisi del coronavirus, el govern xinès emprendrà «controls més rigorosos».