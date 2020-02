L'excés de llum artificial amenaça les cuques de llum

La pèrdua d'hàbitat, l'ús de pesticides i, sorprenentment, la llum artificial són les tres amenaces més greus que posen en perill a les cuques de llum a tot el món, elevant l'espectre d'extinció per a certes espècies i els impactes relacionats en la biodiversitat i ecoturisme, segons un equip de biòlegs liderat per la Universitat de Tufts.

Les cuques de llum pertanyen a un grup d'insectes estès i econòmicament important, amb més de 2.000 espècies diferents repartides per tot el món. Per comprendre millor quines amenaces enfronten les cuques de llum, l'equip dirigit per Sara Lewis, professora de biologia a la Universitat de Tufts, associada amb la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa, va enquestar a experts en cuques de llum de tot el món per avaluar les amenaces més importants per la supervivència de les seves espècies locals.

Segons els enquestats, la pèrdua d'hàbitat és l'amenaça més crítica per la supervivència de la cuca de llum en la majoria de les regions geoográficas, seguida de la contaminació lumínica i l'ús de pesticides. "Moltes espècies de vida silvestre estan disminuint perquè el seu hàbitat s'està reduint -assenyala Lewis-, així que no va ser una gran sorpresa que la pèrdua d'hàbitat es considerés la major amenaça. Algunes cuques de llum són amenaçades especialment quan desapareix el seu hàbitat perquè necessiten condicions especials per a completar el seu cicle de vida. Per exemple, una cuca de llum de Malàisia (Pteroptyx tenir), famosa per les seves pantalles de flaix sincronitzades, és especialista en manglars".

Un treball anterior va revelar disminucions dràstiques en aquesta espècie després de la conversió del seu hàbitat de manglar a plantacions d'oli de palma i granges aqüícoles. Un resultat sorprenent que va sorgir de l'enquesta va ser que, a nivell mundial, la contaminació lumínica es considerava la segona amenaça més greu per a les cuques de llum. La llum artificial de la nit ha crescut exponencialment durant el segle passat. "A més d'interrompre els bioritmes naturals, inclòs l'humà, la contaminació lumínica realment arruïna els rituals d'aparellament de les cuques de llum", explica Avalon Owens, candidat al doctorat en Biologia en Tufts i coautor de l'estudi.

Moltes cuques de llum depenen de la bioluminescència per trobar i atreure a les seves parelles, i el treball anterior ha demostrat que massa llum artificial pot interferir amb aquests intercanvis de festeig. Canviar a LED energèticament eficients i massa brillants no ajuda. "Més brillant no és necessàriament millor", diu Owens. Els experts en cuques de llum van veure l'ús agrícola generalitzat de pesticides com una altra amenaça clau per a la supervivència de la cuca de llum.

La major part de l'exposició a insecticides ocorre durant les etapes larvàries, perquè les cuques de llum juvenils passen fins a dos anys vivint sota terra o sota l'aigua. Els insecticides com els organofosforats i els neonicotinoides estan dissenyats per a matar les plagues, però també tenen efectes fora de l'objectiu en els insectes beneficiosos. Si bé es necessita més recerca, l'evidència mostra que molts insecticides d'ús comú són perjudicials per a les cuques de llum.