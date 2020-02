Què diuen les portades en paper d'aquest dimecres?

'Regió7': "La regió central se situa entre els territoris del país que més redueixen l'atur".

'El País': "China impone la censura ante la crisis del coronavirus".

'El Periódico': "Falsos terapeutes indiquen tòxics contra el virus".

'El Punt Avui': ""Un cop d'Estat i una venjança"".

'La Razón': "El paro asola el campo y el Gobierno culpa a los supermercados".

'Ara': "Sánchez avisa que la taula de diàleg no donarà resultats immediats".

'ABC': "244.000 empleos menos, el peor enero desde 2013".

'El Mundo': "El empleo se hunde en el campo y el Gobierno culpa a los súper".

'La Vanguardia': "Aitor Esteban: "Perquè hi hagi diàleg amb la Generalitat hi ha d'haver pressupostos"".

'Diari de Girona': "El Patronat de Turisme depurarà "fins on calgui" les anomalies que detecti".

'Diari Segre': "Denuncien la degradació de l'Avant i exigeixen que l'AVE barat pari a Lleida".