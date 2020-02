Renfe investiga la reducció d'un passatger a Plaça Catalunya però nega que sigui una agressió racista

Renfe investigarà de forma immediata la reducció d'un passatger per part d'un grup de vigilants de seguretat a Plaça Catalunya aquest dimecres al matí, però nega que sigui una agressió racista, com s'ha apuntat des de les xarxes socials, on hi ha un vídeo penjat que mostra com quatre vigilants estan a sobre d'una persona. Segons Renfe, el viatger no portava bitllet i s'ha comportat de manera agressiva. La reducció, continua, ha estat d'acord amb el reglament. Un dels vigilants presentarà denúncia per danys ocasionats a la cara.





Membres de seguretat de @Renfe cebant-se amb una persona racialitzada per no tenir bitllet. Actuació racista, abús de poder.

pic.twitter.com/GsnQwMEpzp — Jordi Magrinyà (@MagrinyaJordi) February 5, 2020

Els fets han tingut lloc al voltant de dos quarts de deu del matí. Un viatger actua de forma agressiva quan els vigilants li demanen el títol de transport. Quatre vigilants l'han reduït i han avisat els Mossos d'Esquadra , que s'han personat i han identificat el viatger. Renfe ha recordat que no admet actuacions per discriminació de raça.