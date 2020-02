El retard en els resultats dels caucus d'Iowa avergonyeix els demòcrates

La frustració i el desconcert es van estendre entre els demòcrates davant la incapacitat d'oferir resultats en els caucus celebrats dilluns a Iowa, a l'inici formal de les primàries electorals, així com per les burles del president, Donald Trump. «Encara que el nostre pla és divulgar els resultats quan sigui possible, l'objectiu final és assegurar que la integritat i exactitud del procés se segueixi mantenint», va afirmar el president del partit demòcrata a Iowa, Troy Price.

Inicialment, els resultats s'esperaven per a dilluns a la matinada, davant de gran expectació atès que el petit estat del mig oest dels EUA és el primer en què els aspirants es veuen amb els votants. Més de dotze hora després, el comunicat del Partit Demòcrata demostrava que la incertesa podria allargar-se encara més, i de fet a l'hora de tancar aquesta edició encara no hi havia resultats. Els aspirants, de la mateixa manera que una gran part de l'exèrcit de periodistes desplegats, es van desplaçar cap a Nou Hampshire, on el proper dia 11 se celebren les segones primàries.

L'ús d'una nova aplicació mòbil per fer el recompte que no havia estat provada prèviament, sembla haver estat la causant de la confusió generada entre els responsables de les assemblees i d'haver provocat el retard. «Estic decebut, estic avergonyit, això és horrorós per a nosaltres», va explicar Eric Perkins, del cafè Friedrichs de l'aeroport de Des Moines.



El primer assalt

Iowa, un estat rural de amb prou feines 3 milions d'habitants, concentra cada quatre anys l'atenció tant dins com fora de país, ja que és el primer assalt en la contesa electoral dels EUA. Per aquest motiu, el que es pressuposava com el simbòlic tret de sortida per escollir el nominat demòcrata s'ha convertit paradoxalment en munició i motiu d'atacs per part dels republicans, el primer d'ells el president Trump. «Els caucus demòcrates són un desastre total. Res funciona, tal com gestionen el país», va escriure Donald Trump a Twitter.

Iowa manté la tradició des del 1972, però en els últims anys havien crescut les veus crítiques que retreien que l'estat, majoritàriament blanc i rural, no reflectia la realitat dels Estats Units del segle XXI. «És un desastre total, és sorprenent i increïble que no es preparessin de manera adequada, que no provessin el sistema abans d'usar-lo. La manca de preparació és trista», va afirmar Linda Rojas, que va anar des de Califòrnia, juntament amb el seu marit, Aurelio, a Nou Hampshire, sobre la caòtica nit electoral. El matrimoni havia viatjat a Iowa per observar de primera mà les assemblees conegudes com a caucus, que afegeixen una bona dosi d'emoció al procés de primàries, ja que el vot es fa de manera col·lectiva i mitjançant debat.



Reaccions diverses

Davant d'aquest panorama, els candidats van reaccionar de manera diversa, el que va afegir desconcert. El senador Bernie Sanders, que liderava les enquestes, va divulgar «dades internes» que va dir que representen el 40% del que s'havia escrutat a Iowa i que li donaven la victòria amb un 29,66%, seguit per l'exalcalde Pete Buttigieg (24,59%), Elizabeth Warren (21,24%) i Joe Biden (12,37%), el que suposaria un resultat nefast per a l'exvicepresident.

«Quina nit!», va assegurar, per la seva banda, Buttigieg mentre pujava a l'escenari entre aplaudiments dels seus simpatitzants. «Segons tots els indicis, anem a Nova Hampshire victoriosos», va assegurar, sense oferir detalls.

La campanya de Biden, un dels favorits sobre el paper, va enviar una carta al Partit Demòcrata d'Iowa demanant veure els resultats abans que es facin oficials. «Considerem que les campanyes mereixen una explicació completa i informació rellevant sobre els mètodes de control de qualitat que s'estan utilitzant», va afirmar.