El sou dels diputats també puja un 2%

La Mesa del Congrés ha aprovat aquest dimarts la pujada salarial, del dos per cent, tal com estableix el decret llei sobre retribucions en el sector públic, de diputats i dels treballadors de la Cambra. Fonts de l'òrgan de Govern del Congrés han informat sobre aquesta mesura, que s'ha adoptat després que les taules conjuntes de les Corts Generals (Congrés i Senat) la prengués la setmana passada en benefici dels seus funcionaris.

L'aplicació de la pujada salarial per a diputats i senadors, així com per als empleats específics de l'una o l'altra Cambra, va quedar a costa de les respectives decisions de les Meses, que és el que ha tingut lloc avui. Així, al Senat s'ha aplicat aquest increment de les retribucions arran de la reunió de la Mesa; igual ha fet la del Congrés.

Els diputats tenen una assignació mensual de 2.981,86 euros; és la mateixa quantitat per a tots, si bé augmenta en major o menor mesura en funció dels càrrecs que exerceixin en la Mesa o en les comissions parlamentàries.