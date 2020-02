Almenys dos morts i una trentena de ferits pel descarrilament d'un tren a Itàlia

Com a mínim dues persones han mort i unes 30 més han resultat ferides, diverses d'elles greus, com a conseqüència del descarrilament d'un tren de passatgers al seu pas per la localitat d'Ospedaletto Lodigiano, al nord d'Itàlia, segons ha informat l'agència de notícies AdnKronos.

Una de les víctimes mortals és el maquinista del tren. Com a conseqüència de l'accident, des de les 5.30 hores d'aquest dijous s'ha suspès el servei de la línia d'Alta Velocitat que connecta Milà amb Bolonya.

Fins al lloc de l'accident ferroviari s'han desplaçat unitats de bombers. L'empresa ferroviària italiana Xarxa Ferroviària d'Itàlia (RFI) ha explicat en un comunicat que les causes de l'accident "estan sent investigades.

Després del sinistre, els trens han estat desviats a la línia ferroviària convencional que uneix Milà amb Piacenza, acumulant retards de fins a 60 minuts.