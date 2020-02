Atrapats dos treballadors en una esllavissada

Dos treballadors han quedat atrapats a la sorra en una esllavissada dintre d'una rasa de sis metres de fondària a l'avinguda President Macià de Reus. Un d'ells ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a l'hospital Sant Joan de Reus pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'altre, que ha estat rescatat pels Bombers després d'assegurar la rasa perquè no hi hagués més despreniments, ha resultat ferit de poca gravetat i ha estat evacuat al mateix centre hospitalari. L'avís de l'accident laboral ha arribat a les 12.28 hores. Segons ha informat l'hospital, els dos operaris han resultat ferits lleus; i han quedat en observació al centre sanitari a l'espera de donar-los l'alta en les pròximes hores.

L'obra en la qual treballaven els operaris és la segona fase de la construcció del col·lector de l'avinguda de Salou, promoguda per Aigües de Reus. El consistori ha afegit que Aigües de Reus ha verificat que tant el plans de seguretat del projecte com el pla de seguretat específic elaborat durant l'obra estan degudament aprovats, i ha obert una investigació per analitzar la causa de l'accident.