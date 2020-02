Detingut un conductor begut després d'accidentar-se i ferir la seva dona i la filla menor d'edat

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor begut de 26 anys després d'accidentar-se en una rotonda de l'N-II a Sarrià de Ter (Gironès). Com a conseqüència del xoc, va resultar ferida la filla de l'arrestat, que és menor d'edat i viatjava a dins del vehicle juntament amb la seva mare. Els fets van passar la matinada del diumenge 2 de febrer quan una patrulla dels Mossos que estava fent un control rutinari es va assabentar que vehicle havia impactat contra una senyal de trànsit, s'havia enfilat en una rotonda i havia acabat xocant contra un arbre al mig de la rotonda, a 200 metres d'on es trobaven els policies. Un cop al lloc dels fets, els agents van trobar-se la dona molt nerviosa i la petita amb algunes ferides a la cara.

Els Mossos van avisar de seguida els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) que van acostar-se al lloc de l'accident i es van emportar mare i filla cap a l'Hospital Josep Trueta de Girona on van ser ateses. Aleshores, els policies van percebre que el conductor, de nacionalitat veneçolana, presentava símptomes d'anar begut i van fer-li la prova d'alcoholèmia que va donar positiu. En concret, el conductor va donar 0,52 mg/l, més del doble del permès. A més, els Mossos van sancionar l'home perquè el cotxe no duia els elements de seguretat adients per transportar la petita. L'home va quedar detingut per un delicte contra la seguretat del trànsit, a l'espera de ser citat per l'autoritat instructora.