La gestora de Cs aprova abordar pactes electorals amb PP i PSOE

La gestora de Ciutadans ha aprovat per unanimitat obrir de seguida vies de diàleg amb el PP i el PSOE per explorar possibles pactes electorals a Galícia, País Basc i Catalunya amb la finalitat de frenar els nacionalismes en aquests territoris en els quals previsiblement se celebraran comicis enguany.

Després de les explicacions d'Inés Arrimadas, que va anar ahir a la reunió de la gestora per detallar la seva proposta Mejor Unidos, l'executiva interina ha decidit secundar-la i posar en marxa el grup de treball creat el desembre passat en previsió que pogués haver-hi comicis, va assenyalar la portaveu d'aquest òrgan, Melissa Rodríguez, en una roda de premsa. Es tracta d'una fórmula «transversal» oberta també a la societat civil, però dirigida sobretot al PP, que té més una idea d'acord electoral global, i al PSOE. Una proposta que continuen fent «extensible als socialistes, va dir Rodríguez, tot i el rebuig manifestat obertament pel PSC, amb l'esperança que recapaciti davant «tanta amenaça nacionalista» i posin davant l'interès general, més enllà «del melic de Sánchez».

Va insistir que es tracta d'una fórmula pensada només per concórrer a les eleccions d'aquestes tres comunitats, encara que no va deixar clar si es tracta d'una línia vermella, ja que el president gallec, Alberto Núñez Feijoó, ha rebutjat concórrer amb Cs a les eleccions de Galícia.

Tampoc no va confirmar si la líder taronja a Catalunya, Lorena Roldán, seria qui encapçalaria una eventual candidatura conjunta a la Generalitat i es va limitar a afirmar que és la persona que ha guanyat les primàries i que en aquesta reunió no s'ha parlat de noms. Aquest grup de treball, que es va crear el 16 de desembre i s'ha reunit en alguna ocasió, segons la portaveu, és format per deu dirigents de la gestora, entre ells el president de la gestora, Manuel García Bofill; José María Espejo, Fran Hervías, Joan Mesquida, Carlos Cuadrado, Marina Bravo, Melissa Rodríguez i Miguel Gu-tiérrez.

D'altra banda, el líder andalús de Ciutadans i vicepresident de la Junta d'Andalusia, Juan Marín, va descartar un acord amb el PP a l'Estat i va precisar que només es pot «justificar» per a eleccions autonòmiques a Navarra, Catalunya i el País Basc. «Més enllà d'això no veig cap altra possibilitat» d'un pacte «futur» entre Cs i PP, va dir als periodistes Marín abans de recordar que aquesta opinió l'ha deixat «molt clara» a Inés Arrimadas.