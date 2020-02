Un guàrdia civil diu que la cúpula dels Mossos volia tenir un «control ferri» de les actuacions de l'1-O

El secretari d'atestats de la Guàrdia Civil a Lleida va assegurar ahir, durant la seva declaració a l'Audiència Nacional, que la cúpula dels Mossos volia tenir un «control ferri» de les actuacions de l'1-O.

L'agent de la Guàrdia Civil va dir que diferents correus intervinguts demostren «l'hermetisme» i el control «absolut» que es pretenia exercir amb l'objectiu que «ningú anés per lliure».

Com a exemple, va posar l'ordre de Trapero de centralitzar a la comissaria general d'informació els atestats que s'havien d'enviar a fiscalia. «És a dir, estableixen guàrdies de comissari fixant que hi ha d'haver un responsable de la Unitat d'Informació, que totes les comunicacions de fiscalia passaran sí o sí per informació i els inspectors que han tingut accés a la informació la transmeten», va dir. «Això demostra el control ferri que volien fer», va afegir.

Com a prova d'això, va mostrar una «instrucció» de Trapero via correu electrònic del 12 de setembre del 2017 en què, segons va explicar, es fixaven guàrdies de comissaris. L'agent de la Guàrdia Civil va dir que l'ordre fixava que hi hauria un càrrec de la prefectura, «un intendent o superior», perquè el comandament «estigués cobert les 24 hores».

Aquest agent també va referir-se a l'ordre del major de centralitzar a la comissaria general d'informació els atestats que s'havien d'enviar a fiscalia. «Vol centralitzar les actuacions per evitar que ningú vagi per lliure» , va afirmar l'agent, tot afegint que això era una prova més de «l'hermetisme i control absolut que volien tenir» sobre el procés.