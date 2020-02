Iberolux: aquesta és la proposta per unir Espanya i Portugal en un sol país

Seria possible que Espanya i Portugal adoptessin un model similar al Benelux, integrat per Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg? L'alcalde de la ciutat lusitana de Porto, Rui Moreira, aposta per una estratègia ibèrica coordinada a nivell internacional i fins i tot té ja un nom: Iberolux.

"Sempre vaig creure, des de que Portugal i Espanya tenen democràcies, que hauríem de tenir un Iberolux, com un Benelux", va afirmar Moreira en una entrevista amb l'Agència Efe a Porto. Espanya i Portugal, va agregar, "haurien de tenir una estratègia coordinada, ja que durant molts anys vivim d'esquena i amb enormes sospites i desconfiances".

"Avui, la unió entre les nostres ciutats és òbvia i parlem un idioma que no és el mateix, però ens entenem", va insistir Moreira, que va arribar a l'alcaldia de Porto en 2013 al capdavant d'una candidatura independent secundada per la dreta.

El projecte comú va més enllà de les fronteres europees i aconsegueix Iberoamèrica, "essencial per nosaltres (Portugal i Espanya)", va agregar l'alcalde, partidari també de concedir als mitjans de comunicació un especial protagonisme en la construcció de la "identitat ibèrica". "M'agradaria que hi hagués més programes de televisió connectats (entre Espanya i Portugal)", va desitjar Moreira, que es va confessar lector de periòdics espanyols malgrat les dificultats per a trobar-los a Portugal.



"El Miño va deixar de ser davantera"

Exemple dels bons resultats de la col·laboració entre tots dos països és el projecte Xacobeo 2021, que inclou una programació conjunta coordinada per l'alcalde de la ciutat lusitana de Viana do Castelo, a mig camí entre Porto i Santiago de Compostel·la, va indicar.

El camí de Sant Jaume s'ha convertit en un referent també per a Portugal -gairebé la quarta part dels peregrins inicien el recorregut en terra lusitana- i el país, va explicar, treballa en el desenvolupament de les rutes de la Costa i el Camí de l'Interior. A més, va subratllar, les connexions aèries amb Madrid i Barcelona converteixen a Porto en un punt estratègic per al turisme i les comunicacions a Portugal.

"Madrid és molt important per a nosaltres i hi ha molts portuguesos, entre els quals m'incloc, que quan van per a Amèrica Llatina prefereixen fer servir la connexió amb Madrid", va assegurar.

Però tant el turisme com el creixement dels centres urbans ha d'acompanyar-se de mesures que garanteixin la sostenibilitat de les ciutats que, segons Moreira, passa per l'equilibri entre tres eixos: ambiental, econòmic i social. "Si en aquest triangle ens inclinem més per a un costat o per a un altre, no aconseguirem els desafiaments que es pretenen per a Europa", va argumentar.

Aficionat al futbol, Moreira va parlar també del porter espanyol Iker Casillas, ara al Porto. "Casillas és un bon amic meu que va adoptar Porto i que Porto el va adoptar i són una família fantàstica i exemplar (...) Els agrada molt viure a Porto i volem que continuïn aquí. No sé en quina condició, però espero que ell sempre continuï per aquí", va concloure.