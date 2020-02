Un mort en l'accident d'un avió que es trenca en tres parts en un aterratge d'emergència a Istanbul

Una persona va morir ahir en l'accident d'un avió de passatgers que cobria la ruta entre Esmirna i Istanbul i que va sortir de la pista en aterrar a l'aeroport de Sabiha Gökçen d'aquesta ciutat. L'aeronau es va partir en tres trossos, van informar mitjans locals turcs.

Segons va dir el ministre de Comunicació turc, Mehmet Cahit Turan, a la cadena NTV, l'accident es va produir després d'un aterratge difícil i en un primer moment es creia que no havia causat víctimes, atès que gran part dels passatgers van abandonar l'avió pel seu propi peu.

Els equips de rescat van anar evacuant la resta de passatgers, generalment sense ferides greus, si bé 52 persones van ser traslladades en un primer moment als hospitals de la zona. Quatre hores més tard, continuava el rescat d'algunes persones atrapades en l'aeronau sinistrada, i es va confirmar la mort d'una persona, assenyalava NTV. En total en van ser traslladades a hospitals 157, van indicar fonts del ministeri turc de Sanitat a la citada cadena, en general en un estat de salut bo, si bé els dos pilots es troben en estat greu. L'avió, d'una companyia comercial, que havia enlairat d'Esmirna, portava a bord 183 persones, 177 d'ells passatgers, incloent-hi dos bebès, i sis tripulants, segons va confirmar en Twitter el governador d'Istanbul, Ali Yerlikaya.

Segons l'oficina del governador, l'avió va derrapar després de prendre terra i va acabar precipitant-se per un terraplè de 30 metres, la qual cosa va provocar el trencament. En uns vídeos difosos per la cadena pot veure's un incendi de petites dimensions que va ser apagat pels Bombers. També s'aprecia com diversos passatgers abandonen l'avió pels buits en el fuselatge causats en partir-se l'aparell, mentre que la cabina del pilot apareix completament separada de la resta de l'aeronau. Un vídeo difós més tard mostra l'aeronau lliscant per la pista de l'aterratge, aparentment ja incendiada. Els experts analitzen les possibles causes de l'accident, en una jornada de copioses pluges, però sense forts vents.

L'aeroport de Sabiha Gökçen, el menor dels dos d'Istanbul i que és a la part asiàtica de la ciutat, va quedar ahir tancat a la major part del trànsit aeri.