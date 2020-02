El Parlament aprova recórrer la retirada de l'acta de diputat de Torra davant el Suprem

El Parlament va aprovar ahir recórrer davant el Tribunal Suprem la retirada de l'acta de diputat del president de la Generalitat, Quim Torra, el mateix dia en què el PP va presentar-hi una querella en contra per un delicte «d'usurpació de funcions públiques» per seguir en el càrrec tot i haver perdut l'escó.

Tot això va passar en vigílies que avui Torra i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, es reuneixin al Palau de la Generalitat, una trobada que el Govern espera que serveixi per posar data a la constitució de la taula de diàleg sobre Catalunya.

Sense agenda pública en les últimes 72 hores per poder acompanyar la seva dona, acabada d'operar d'un tumor, Torra va perdre's el ple al Parlament, en què ja no hauria pogut votar, després que la setmana passada el president de la cambra catalana, Roger Torrent, deixés en suspens el seu vot, després de l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar-li l'acta de diputat.

Torra no va ser present, doncs, en la votació sobre si el ple havia d'interposar un recurs contenciós administratiu davant el Suprem contra l'ordre de la JEC.

La cambra va acordar interposar-hi un recurs gràcies als vots favorables de JxCat, ERC, els comuns i la CUP, mentre que el PSC va abstenir-se i Ciutadans i el PPC hi van votar en contra.

La Mesa de Parlament, de fet, ja va presentar un recurs sobre el mateix tema el 16 de gener passat, però el Suprem va respondre després d'uns dies que havia de ser el ple el qui ordenés la interposició del recurs.

Després de la votació d'ahir, segons fonts parlamentàries, ara s'enviarà al Suprem el mateix recurs però sense l'apartat en el qual sol·licitava suspendre cautelarment l'ordre de la JEC.

En retirar aquesta part del text, el Parlament suprimirà uns polèmics paràgrafs en què els lletrats de la cambra plantejaven dubtes sobre si el president podia mantenir-se en el càrrec tot i haver perdut el seu escó.

Com a estratègia per demanar la suspensió cautelar de la retirada de l'acta a Torra, el recurs enviat el 16 de gener advertia que la condició de diputat és «requisit necessari per ser president de la Generalitat i, tot i que la norma no ho digui expressament, és possible interpretar-la en el sentit que aquesta condició no només actua en el moment de l'elecció, sinó que ha de mantenir-se mentre es desenvolupi el càrrec».

En el debat que va precedir la votació d'ahir, Cs i PP van criticar que es permeti als lletrats de la cambra de defensar Torra, que al seu entendre ja hauria d'haver estat desposseït de la seva condició de president.



Usurpació

Encara més enllà va la querella presentada pel PP davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un delicte «d'usurpació de funcions públiques».

L'escrit denuncia que Torra «s'entesta» a mantenir el càrrec «en oberta i franca rebel·lia» davant la Constitució i l'Estatut, «actuant de facto» com a president.

El PP argumenta que la pèrdua de la condició de diputat comporta automàticament el cessament com a president, d'acord amb el que preveuen l'article 152.1 de la Constitució i l'article 67.2 de l'Estatut.

No obstant això, afegeix la querella, Torra ha seguit exercint «de facto», tot i que de manera il·legal, les funcions de president, i com a tal preveu reunir-se avui amb Pedro Sánchez al Palau de la Generalitat.



Rufián, esperançat

Per la seva banda, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va considerar ahir que és «positiu» que Sánchez es reuneixi avui amb Torra, i que es puguin deixar enrere els «temps foscos, de l'amenaça i la repressió».

En declaracions a la seva arribada a l'acte de celebració del 80è aniversari de l'Agència EFE, al Caixaforum de Madrid, Rufián va dir que creu que seria «bo» que d'aquesta trobada sorgís un calendari per a la taula de negociació entre el Govern i la Generalitat.

Rufián va expressar tot el seu respecte a aquesta reunió i està convençut que tot el que en sorgeixi «serà benvingut i la taula existirà». Rufián, finalment, va reivindicar l'aposta «granítica» del seu partit pel diàleg i la política per resoldre el conflicte català.