El Parlament diu que l'intent d'inhabilitar Torra és un «cop d'estat»

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dijous una moció presentada per JxCat que rebutja la retirada de l'acta de diputat al president de la Generalitat, Quim Torra, i que qualifica de "cop d'estat" que se'l pugui inhabilitar. La iniciativa ha estat aprovada amb els vots de JxCat, ERC, la CUP, mentre que Cs, PSC-Units i el PPC s'hi han oposat i els comuns l'han aprovat parcialment. La moció també denuncia que l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras no hagi pogut prendre possessió de l'escó d'eurodiputat i censura que l'Audiència Nacional enviï un suplicatori al Parlament Europeu per poder processar els eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí.

JxCat i ERC s'han quedat sols defensant un punt que emplaça "tots els actors de l'independentisme a participar d'un espai on es pugui debatre què i en quines condicions el president de la Generalitat i el Govern de Catalunya poden negociar amb el govern espanyol", que finalment no ha prosperat. La CUP s'hi ha abstingut perquè el considera "un error". La diputada Natàlia Sànchez ha rebutjat "un independentisme petit que exclusivament s'escolti a si mateix". CatECP, en canvi, hi ha votat en contra al·legant que aquest plantejament "exclou la meitat del país", segons el diputat Marc Parés.

Mentre que els grups independentistes han votat a favor del conjunt de la moció, els comuns només ha donat suport als punts que reclamen "reconeixement institucional entre el Govern de Catalunya i el govern espanyol", una "interlocució política sòlida" entre presidents, "eines democràtiques" per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat, posar fi a "la repressió i la retallada de drets civils i polítics, i promoure un "cordó sanitari" a la ultradreta. També a l'apartat que fe referència al compliment dels les obligacions i compromisos que el govern espanyol té pendents amb Catalunya.

No obstant això, s'han abstingut en els punts que qualifiquen de "cop d'estat" les decisions de la Junta Electoral i el Tribunal Suprem respecte de la situació de Torra, que denuncien la "repressió resultant de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució" i que reclamen mediació internacional entre el Govern i l'Estat.