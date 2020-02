Ponsatí recull a Brussel·les la seva acreditació com a eurodiputada

L'exconsellera Clara Ponsatí va viatjar ahir a Brussel·les per recollir la seva acreditació com a eurodiputada després que l'Eurocambra li hagi adjudicat un dels escons que han desocupat els polítics britànics després del Brexit, tot i que va assegurar que continuarà residint al Regne Unit, on hi ha un procés obert per decidir sobre la seva extradició a Espanya.

«Jo ara per ara continuo sent resident al Regne Unit, i durant els propers mesos aniré a Edimburg davant el Tribunal que està processant el meu cas i estaré a les ordres del que digui aquell jutge», va indicar en declaracions a la premsa quan va sortir de la seu de l'Eurocambra a Brussel·les, acompanyada pels també eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín.

Ponsatí va dir que el jutge que està a càrrec del seu cas a Edimburg li va donar «permís per viatjar lliurement» el novembre quan Espanya va reactivar l'ordre europea de detenció i entrega, però que va informar al jutge i la policia escocesa de la seva nova situació i del viatge a Bèlgica per poder-se traslladar amb «tranquil·litat».

L'instructor de la causa del procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, va acordar dilluns demanar al Regne Unit que continuï el tràmit de l'euroordre que pesa sobre l'exconsellera, perquè considera que després del Brexit la seva immunitat com a parlamentària europea no s'aplica en aquell país. Sobre aquesta qüestió, Ponsatí va dir que «lluitaran» per convèncer l'Eurocambra perquè negui els suplicatoris que ha enviat el Suprem per continuar el procés judicial contra els tres eurodiputats catalans. L'exconsellera va qualificar de «peculiar» el suplicatori perquè, sosté, respon a una causa política i no criminal.

D'altra banda, Ponsatí va reivindicar la defensa de la llengua catalana en la primera roda de premsa en què va participar com a membre de l'Eurocambra. «El català no té el respecte que es mereix a l'Estat espanyol», va lamentar. L'exconsellera va dir que la defensa de la llengua «forma part» de la defensa dels «drets civils».