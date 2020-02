Puigdemont espera que Sánchez avali avui un referèndum davant de Torra

L'expresident català Carles Puigdemont va considerar ahir que veuria com un èxit que el cap de l'Executiu espanyol, Pedro Sánchez, accepti un referèndum durant la seva reunió d'avui amb l'actual inquilí de la Generalitat, Quim Torra.

En declaracions als periodistes, Puigdemont va indicar que no dona cap consell a Torra per a la trobada d'avui, tot i que, preguntat sobre quin resultat consideraria un èxit, va afirmar que seria que Sánchez estigués d'acord a celebrar un referèndum d'autodeterminació. «Això seria un bon missatge i jo crec que tots estaríem molt satisfets que la reunió de dijous sortís amb aquest compromís. Les dues parts sortirien molt beneficiades», va opinar.

Sobre l'entrada de Ponsatí a l'Eurocambra, l'expresident va dir que «hi ha hagut molta gent molt poderosa que ha treballat per evitar aquest moment i no ho han aconseguit. No cal renunciar a res del que ens ha portat fins aquí perquè, tot i les dificultats, hi ha resultats. Al costat de Toni Comín, els tres polítics catalans van mostrar les seves acreditacions com a eurodiputats i van dir que lluitaran per evitar que se'ls aixequi la immunitat.