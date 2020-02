Sànchez i Cuixart podran sortir de la presó per fer voluntariat i treballar

La Junta de Tractament de Lledoners ha acordat aquest dijous que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart puguin sortir de la presó alguns dies de la setmana per fer tasques de voluntariat i treballar. Ho podran fer per l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, que els presos classificats en segon grau poden demanar. En concret, Sànchez podrà sortir tres dies entre setmana durant 11 hores al dia per fer voluntariat, i el president d'Òmnium ho podrà fer els cinc dies d'entre setmana, durant 9,5 hores cada jornada, per treballar i fer tasques de voluntariat. Tots dos hauran de tornar a dormir a la presó. La decisió és d'aplicació immediata, però la jutgessa de vigilància penitenciària haurà de decidir si la ratifica.

Els classificats en segon grau tenen diverses opcions per sortir a fer activitats fora de la presó. Una d'elles és la de l'article 100.2 del règim penitenciari, que permet sortir per fer un programa específic o per anar a treballar. També permet poder fer sortides de cap de setmana, pròpies del tercer grau. La junta de tractament el pot aplicar per decisió executiva, és a dir, de forma immediata sense que calgui l'aval previ del jutge, encara que després la fiscalia pot recórrer aquesta decisió. Tot i això, el recurs del ministeri públic no en paralitza l'aplicació i l'última instància judicial serà, en aquest cas, l'Audiència de Barcelona.



405 interns amb el 100.2

Segons dades de la Secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, hi ha 405 interns a l'any a qui se'ls aplica l'article 100.2 per decisió de les juntes de tractament de les presons. Aquestes estan formades per juristes, psicòlegs, treballadors i educadors socials, metges i mestres.



Els casos d'Oriol Pujol i d'Urdangarin

Un precedent recent de l'aplicació d'aquest article que va tenir repercussió mediàtica és el cas d'Oriol Pujol, fill de l'expresident de la Generalitat que va ser condemnat a dos anys i mig de presó pel 'cas ITV'. La Junta de Tractament de Brians 1 li va concedir el 100.2 després que la jutgessa de vigilància penitenciària li revoqués el tercer grau. La fiscalia va presentar un escrit en contra de l'aplicació d'aquest article a Pujol, que va considerar un tercer grau "encobert" i una "falta de respecte a les resolucions judicials". El jutjat, però, va avalar la decisió de Brians 1 i l'Audiència de Barcelona li va acabar retornant el tercer grau.

En canvi, en el cas d'Iñaki Urdangarin, condemnat pel 'cas Nóos', un jutge de vigilància penitenciària el va autoritzar a sortir de la presó dos dies a la setmana durant un màxim de vuit hores per fer voluntariat en aplicació d'una altra via que tenen els presos de segon grau. Es tracta de l'article 117, previst per a interns que presentin un perfil de baixa perillositat social i no ofereixin riscs de trencar la condemna". Aquest article permet sortides per fer un programa concret d'atenció especialitzada sempre i qual sigui necessari per a la reinserció. En aquest cas, l'aplicació no és immediata i requereix d'una autorització judicial.



Han gaudit d'un permís cadascun

Com la resta de presos independentistes sentenciats pel Tribunal Suprem, Cuixart i Sànchez estan classificats en segon grau. En el seu cas, però, ja han complert una quarta part de la condemna i ja han gaudit d'un permís de 48 hores cadascun aprovat pels serveis de classificació del Departament de Justícia. Cuixart ha demanat un altre permís de 72 hores, que requereix autorització judicial, i al qual la fiscalia s'hi ha oposat.