Torra encoratja Sánchez a «encarar l'arrel del conflicte», buscar solucions «reals» i fer la seva proposta

El President de la Generalitat demana solucions «reals» per resoldre el conflicte

El President de la Generalitat demana solucions «reals» per resoldre el conflicte

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha encoratjat el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, a "encarar l'arrel del conflicte". El president del govern ha comparegut davant la premsa després de la reunió que ha mantingut amb Sánchez a Palau aquest dijous al migdia, on ha emplaçat el líder del PSOE a buscar solucions "reals", establir les "condicions" i el "format" de la taula de negociació bilateral entre els dos executius -que ha de començar al febrer-, i concretar la proposta de l'Estat per a resoldre el conflicte amb Catalunya. Torra traslladarà a la taula de partits i entitats independentistes el contingut de la reunió d'avui -d'una hora i mitja de durada- d'on en surt el mandat per trobar solucions polítiques.