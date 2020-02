Bernie Sanders proclama la seva victòria a Iowa tot i que Buttigieg es perfila guanyador

El senador Bernie Sanders va declarar ahir la seva victòria en els caucus d'Iowa a pesar que els resultats obtinguts, amb el 97% escrutat, situen el precandidat demòcrata a les presidencials Pete Buttigieg com el guanyador amb el 26,2% dels suports, tan sols una dècima més que Sanders.

Durant un discurs a l'Estat de Nou Hampshire, on ja han començat també les primàries demòcrates, el senador per l'estat de Vermont va criticar el Partit Demòcrata d'Iowa per la seva mala gestió dels caucus i el retard en l'emissió de vots, una qüestió que ha titllat «d'injusta».

«El que vull fer avui, tres dies després, és donar les gràcies a la gent d'Iowa per la gran victòria que ens han donat en els caucus», va afirmar Sanders, que és al capdavant de les primàries a Nou Hampshire, segons un sondeig de la Universitat de Monmouth.

Tal com assenyala l'enquesta, el senador obtindria el 24% dels suports davant del 20% de Buttigieg, seguit de Joe Biden, que va acabar en quart lloc a Iowa, amb el 17%, i Elizabeth Warren, amb el 13%. La victòria de Buttigieg en els caucus d'Iowa ha suposat una clara sorpresa i el posa ara al costat de Sanders en una òptima posició per liderar la carrera per a la nominació demòcrata.