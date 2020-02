ERC celebra que la negociació s'activi, i l'oposició considera «humiliant i lamentable» la trobada dels presidents

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va avançar que Esquerra evitarà obstacles que dificultin el seu funcionament i que li és igual si hi ha o no un mediador. En unes declaracions realitzades al Parlament, Vilalta va afirmar que la reunió entre presidents «era necessària i important en una època d'anormalitat democràtica com la que estem vivint», i va destacar que és imprescindible que des de tots dos governs «s'aposti per la via de la negociació i s'abandoni la de la repressió i la judicialització». Quant a la taula de negociació, Vilalta creu que es pot ser escèptic sobre els resultats, però, va dir, «sabem que és una oportunitat per resoldre un conflicte polític, i ERC té molt clar el que defensarà en ella, amnistia i autodeterminació, uns objectius que susciten grans consensos al nostre país». Vilalta va deixar clar que per a ERC resulten aspectes secundaris si hi ha o no un mediador, així com la composició de les dues parts negociadores. «La figura del mediador no serà un escull que impedeixi negociar», va remarcar la portaveu republicana.

Per la seva banda, l'oposició va qualificar la reunió d'humiliant i lamentable. El líder del PP, Pablo Casado, creu que Sánchez va anar a Barcelona a «retre homenatge» a Torra i va criticar el fet que fos rebut com «un dirigent estranger». També el president de Vox, Santiago Abascal, va criticar la trobada, segons ell, d'un «president il·legítim d'Espanya» amb un «president il·legal de Catalunya, que hauria d'estar fora del càrrec i detingut fa molt temps». La portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, va destacar que el Govern de Sánchez «ha baixat el cap davant dels separatistes», i va afegir que «veure el gairebé vicepresident Iván Redondo fer reverències a Torra com si fos un rei és massa, fins i tot per a ells».