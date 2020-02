Identifiquen 10 motoristes per conduir de forma temerària i gravar-se en vídeo

La Guàrdia Civil de la Rioja ha identificat deu homes d'entre 28 i 48 anys i veïns de Logronyo, tots ells membres d'un grup de motards, que es gravaven mentre conduïen de manera negligent, temerària i amb menyspreu per la vida de la resta dels usuaris de la via, i que després penjaven els vídeos a internet.

Entre els "deplorables" actes d'aquests motoristes, explica la benemèrita, hi ha envair el sentit contrari de la circulació, avançaments antireglamentaris, velocitats de 203 quilòmetres per hora en zones de 90 i de 157 en zones de 40.

L'operació per localitzar-los va arrencar el març del 2019 i s'ha batejat com a Mataburros". Ha servit per provar dos delictes i 39 infraccions contra la seguretat viària; que suposen 14.100 euros en sancions administratives i la retirada de 132 punts del permís de conduir.

Els vídeos que gravaven els pujaven a la xarxa per presumir de les seves "reiterades, arriscades i antireglamentàries maniobres", afegeix el cos. Va ser a partir del perfil d'un d'ells que es va poder saber la zona on actuaven i arribar a trobar fins a una cinquantena de vídeo a través dels quals s'ha identificat tots els motoristes implicats en els fets.

Dos dels identificats s'enfronten a penes de presó per conduir una vehicle a motor amb temeritat manifesta i superar els límits de velocitat en una via interurbana.