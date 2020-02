L'autor de la matança d'Atocha és extradit a Espanya des de São Paulo

L'ultradretà espanyol Carlos García Juliá, un dels autors de la matança d'Atocha del 1977, va ser extradit ahir des de São Paulo, on era pres des de feia un any, i té previst arribar avui a Madrid.

Fonts de la Policia Federal del Brasil van informar a Efe que García Juliá va embarcar en un vol comercial d'Iberia que va enlairar poc després de les 16.00 hora local cap a Madrid, on té previst arribar a les 06.00, hora espanyola.

L'extradició de García Juliá, que va ser militant de Fuerza Nueva, havia estat autoritzada per la Cort Suprema del Brasil l'agost del 2019 i tan sols depenia del fet que l'Executiu brasiler la confirmés, la qual cosa va passar al començament d'enguany.

L'ultradretà va ser condemnat a Espanya el 1980 per haver estat un dels autors materials de la massacre en la qual van ser assassinats a trets tres advocats laboralistes, un estudiant de Dret i un administratiu a Madrid.

García Juliá, que va complir 14 dels 193 anys de presó als quals va ser condemnat el 1980, es trobava pròfug des de començament dels noranta i va ser arrestat el desembre del 2018 a São Paulo, on vivia sota una identitat veneçolana falsa i va arribar a treballar com a conductor d'Uber. Abans de la seva detenció al Brasil, García Juliá, que tenia 24 anys quan va perpetrar la matança, va passar dues dècades pròfug i va iniciar un periple de fugides per diversos països d'Amèrica Llatina, entre ells Paraguai i Bolívia.

Després de conèixer-se el parador del condemnat, l'Audiència Nacional va requerir la seva extradició per considerar que la condemna que li va ser imposada no ha prescrit i li queden per complir 3.855 dies de presó. Després de l'extradició de García Juliá, l'ambaixador d'Espanya al Brasil, Fernando García Casas, té previst rebre avui a Brasília el ministre de Justícia brasiler, Sergio Moro, per agrair la col·laboració per part del país sud-americà.