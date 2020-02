Mor el metge xinès que va alertar sobre l'aparició del coronavirus

El metge xinès Li Wenliang, que a final del desembre de l'any passat va alertar sobre l'aparició del nou coronavirus, va morir ahir d'aquesta malaltia, van informar fonts sanitàries del país asiàtic citades ahir pel diari xinès Global Times.

Li Wenliang era un dels vuit metges xinesos que van alertar del nou virus mortal, la qual cosa va causar que fossin advertits per la Policia Local.

L'hospital central de Wuhan, on el metge estava ingressat, va informar de la defunció divendres a les 3 de la matinada després que rebés un tractament d'emergència a causa d'una aturada cardíaca.

La seva mort arribava després d'hores de confusió perquè en un primer moment es va informar de la seva defunció i posteriorment fonts oficials xineses van assegurar que encara era viu.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va expressar aleshores les seves condolences per la defunció de Li, però després fonts de l'hospital on estava ingressat van afirmar que el metge no havia mort.

Segons les dades actualitzades ahir per l'OMS, els casos acumulats de coronavirus són 28.060 a la Xina, mentre que en els 24 països afectats se'n comptabilitzen 225. Les morts per aquesta malaltia infecciosa, que en casos lleus té símptomes similars a un refredat i en els de major gravetat a una pneumònia greu, superen els 560 a la Xina i un a les Filipines.

L'OMS va anunciar ahir que ha convocat científics d'arreu del món que investiguen sobre el coronavirus a una reunió els pròxims dies 11 i 12 a Ginebra, amb l'objectiu d'accelerar el desenvolupament de test de diagnòstic, vacunes i medicaments contra aquesta malaltia.



Temor al BCE

D'altra banda, la presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, va dir ahir que es veuen senyals d'estabilització en l'economia de l'eurozona, a pesar que persisteixen alguns riscos globals i el coronavirus ha esdevingut una nova font de preocupació.