Mossos i Guàrdia Civil escorcollen una productora de televisió pel 3% de CDC

Agents dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van escorcollar ahir la seu de la productora Triacom Audiovisual, a Barcelona, a la recerca de proves sobre el possible finançament irregular i blanqueig de diners de Convergència Democràtica de Catalunya, segons va poder saber El Periódico. L'operació policial va ser dirigida pel jutjat central 5 de l'Audiència Nacional i el jutjat número 1 de Lleida, que investiguen la trama del 3% de CDC i la suposada participació en ella de qui va ser president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, del qual els Mossos apunten que cobrava suborns «com a compensació per les obres que adjudicava a les empreses corruptores». El president de la productora Triacom i exgerent de TV3, Oriol Carbó, està investigat a l'Audiència Nacional, acusat de desviar 750.000 euros amb factures falses pagades per TV3 als programes El gran dictat i Fish & Xips, que es van destinar a pagar deutes de CDC amb una empresa que li havia organitzat actes electorals. L'amo de l'empresa, Joan Manuel Parra, ho va confessar al jutge i va aportar un enregistrament d'una conversa seva amb l'exgerent de CDC Germá Gordó, també imputat en la causa. Les recerques dels Mossos han descobert un suposat home de palla que la trama hauria utilitzat. Es tracta d'un ancià anomenat Diego Garzón, del qual els informes de Mossos asseguren que és un «testaferro professional» per «generar diner negre per al pagament de comissions il·legals» a càrrecs de CDC i després del PDCat.