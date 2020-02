El Parlament demana un «mediador internacional» a la taula entre governs

El ple del Parlament va reclamar ahir amb els vots favorables de les forces independentistes i l'abstenció dels comuns que a la taula de diàleg entre els governs central i català hi hagi un «mediador internacional» que «vetlli pel compliment dels acords». Així ho demanava un punt d'una moció presentada per JxCat a la cambra, que en un altre apartat i amb la mateixa correlació de forces va «rebutjar» la resolució del Suprem que «pretén inhabilitar» el president de la Generalitat, Quim Tor-ra, i va qualificar de «cop d'Estat» el que dicta la JEC i el TS amb relació a aquesta qüestió. Una altra part de la moció de JxCat, avalada pels independentistes i els comuns, assenyala que el «conflicte» entre Catalunya i l'Estat «és de naturalesa política», i «només pot ser resolt amb eines democràtiques i per la via del diàleg i de la negociació».

El ple també va aprovar que es creï una comissió per investigar la violència durant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. La iniciativa, impulsada per JxCat, ERC, CatECP i la CUP, va rebre el suport d'aquests grups i l'oposició de Cs, el PSC-Units i el PPC. La comissió pretén documentar els «exercicis de violència institucional» durant la jornada de votació del referèndum.