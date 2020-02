Presó pels onze detinguts per tràfic d'éssers humans

El jutjat de Tremp ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per a les onze persones detingudes en l'operatiu policial que es va fer dimecres, centrat a Ponent i el Pirineu, contra el tràfic de persones. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van detenir set d'elles a les comarques lleidatanes i les altres quatre a la resta de Catalunya. Són deu homes i una dona i se'ls acusa dels delictes de transport i tràfic d'éssers humans i organització criminal. Sis dels detinguts van passar aquest dijous a disposició judicial i els altres cinc ho han fet aquest divendres. Les actuacions es van estendre també a Portugal, on hi va haver diversos escorcolls. L'operatiu continua obert i no es descarten noves detencions.

L'operatiu de dimecres va tenir com a focus principal d'actuació a les comarques de Ponent i al Pirineu. Es van fer escorcolls a Torrefarrera i Rosselló, al Segrià, però també a Mataró i en altres punts de Tarragona i Barcelona, on els investigats tindrien propietats. L'operació estava ordenada per un jutjat de Tremp i el seu titular s'ha desplaçat aquest dijous i divendres fins a Lleida per prendre declaració als detinguts, que estaven custodiats a Ponent.

Una de les hipòtesis dels investigadors és que aquesta organització feia tràfic d'immigrants en dues direccions: algunes persones entraven a l'Estat irregularment, mentre altres passaven cap a Europa. El cas està liderat per un jutjat de Tremp perquè aquests moviments es van detectar al Pirineu, a prop de zones frontereres.