Salut crida a la tranquil·litat davant les baixes al Mobile pel coronavirus: «El sistema està absolutament preparat»

El Departament de Salut ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat davant d'un eventual cas de coronavirus a Catalunya en una roda de premsa aquest divendres, després que aquesta setmana LG i Ericsson hagin cancel·lat la participació al Mobile Wolrd Congress (MWC), del 24 al 27 de febrer, per aquest motiu. La consellera Alba Vergés ha assegurat que "el sistema està absolutament preparat tant per detectar com per tractar" un possible cas del virus. "No hi ha cap raó objectiva per no venir", ha afirmat el secretari de Salut Pública, Joan Guix. Entre altres mesures impulsades amb l'organització del certamen, els punts sanitaris seran més visibles al recinte firal, així com els d'higiene, amb solucions desinfectants per a les mans.

La consellera ha insistit a donar un "missatge claríssim de tranquil·litat" per la possibilitat que acabi arribant el coronavirus a Catalunya després que en els darrers dies s'hagi posat el focus en el congrés de telefonia mòbil que se celebrarà a Catalunya a finals de febrer, amb més de 100.000 participants previstos, molts de la Xina, país on s'ha originat el virus, tot i que es troba força localitzat a la ciutat de Wuhan i a la província de Hubei.

La sud-coreana LG i la sueca Ericsson han anunciat que no participarien en aquesta edició del Mobile per a la seguretat i la salut dels seus treballadors, segons han argumentat. Els responsables de Salut han assenyalat que Catalunya no és una zona de risc i que, si bé no descarten casos puntuals de coronavirus, no preveuen "en cap cas una epidèmia o un focus epidèmic". De moment a Catalunya s'han investigat quatre sospites de coronavirus, i totes s'han descartat.

En qualsevol cas, han insistit, el sistema està preparat i el que és important és estar alerta per detectar de forma temprana qualsevol cas de coronavirus; tenir capacitat per donar-hi una resposta ràpida des de salut pública i en l'assistència i garantir la màxima informació actualitzada "amb transparència", ha indicat Guix.

"No hi ha res més contagiós que la por. Poden tenir por, però la por s'ha de racionalitzar i s'ha de veure quina és la situació a casa nostra, on el coronavirus és de molt baixa probabilitat", ha afirmat el cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, que ha advertit que hi poden haver casos abans, durant i després del Mobile i que quan acabi aquesta crisi pel coronavirus de Wuhan, n'hi haurà una altra, com també hi ha altres malalties infeccioses actualment. Els responsables de Salut també han assenyalat que en altres èpoques de l'any i per altres motius també hi ha grans concentracions de gent vinguda d'arreu a Catalunya, que és el que passarà pel Mobile.



Mesures específiques

El Departament de Salut s'està coordinat de forma setmanal amb l'organització del Mobile, que té un sistema assistencial contractat propi per als congressistes. Aquest sistema ha d'estar "perfectament" coordinat amb el protocol i els circuits a Catalunya per detectar, aïllar i tractar possibles casos de coronavirus, ha assenyalat Guix.

Algunes de les mesures que s'han acordat amb els organitzadors és que els punts assistencials siguin més grans i visibles en les tres seus del congrés i, també, incrementar els punts d'higiene. Les recomanacions generals per evitar infeccions són tapar-se la boca quan es tus, fer servir mocadors rebutjables, utilitzar l'avantbraç quan s'esternuda i rentar-se les mans de forma freqüent. Per això hi haurà dispensadors de solucions desinfectants per a les mans en els recintes firals, una mesura habitual en els hospitals. També es faran actuacions de seguretat alimentària, tot i que això no és específic del Mobile.

A banda de les mesures del MWC, Salut ha impulsat altres accions preventives des d'abans que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) declarés l'emergència sanitària internacional pel coronavirus, com la formació de formadors als centres sanitaris; reunions amb els responsables de les universitats, que reben molts estudiants xinesos; s'han elaborat materials específics dirigits a les escoles i estan en contacte constant amb el consolat de la Xina. També s'han reunit amb la direcció general de Turisme, amb el Gremi d'Hotelers i amb els directors dels centres assistencials de caràcter privat per garantir que segueixin el protocol.