Sánchez es compromet a concretar «en fets» la seva agenda per a Catalunya

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest divendres que l'agenda del seu executiu per a Catalunya, que ahir va lliurar en forma de document de 44 punts al president de la Generalitat, Quim Torra, "es concretarà a la pràctica en fets" i no serà "un paper que quedarà com tants altres" sense efectes. Ho ha dit al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona després de reunir-se amb l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau. Sánchez ha afirmat que el seu executiu "aposta per l'acció" i ha defensat que "aquesta agenda per al retrobament és possible, factible i molt positiva".



Colau, a Sánchez: «Tindreu en Barcelona la principal aliada per a aquesta nova etapa»



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha ofert la ciutat com a "principal aliada" de la "nova etapa" de relacions entre el govern espanyol i la Generalitat. Colau s'ha reunit aquest divendres amb el president espanyol, Pedro Sánchez, al consistori i posteriorment han fet una compareixença conjunta en la qual la batllessa ha celebrat la trobada del president espanyol amb el cap del Govern de Catalunya, Quim Torra, ahir dijous. "Va ser un punt d'inflexió, una nova etapa de diàleg i respecte", ha considerat. ha demanat que es treballi per "recuperar la normalitat".