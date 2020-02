El 51% dels catalans creu que hi ha denúncies falses per violència masclista, segons un estudi del CEO

El 50,9% de la població de Catalunya creu que algunes dones interposen denúncies falses per obtenir beneficis econòmics i per fer mal a la seva parella, segons revela un estudi sobre qüestions de gènere presentat aquest divendres i dut a terme pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) el 2019. D'altra banda, hi ha més dones (30,9%) que homes (23,3%) que consideren que el feminisme ha anat «massa lluny», una diferència que potser s'explica per la «desitjabilitat social dels homes de no semblar contraris al feminisme», segons el responsable del CEO, Jordi Argelaguet.

Tot i això, les dades de l'enquesta mostren diferències significatives entre la implicació d'homes i dones en les tasques de la llar; per exemple, els homes dediquen de mitjana 12,73 hores setmanals a tasques domèstiques, davant de les 22,49 hores de les dones. El director del CEO ha explicat que «tenir fills segueix sent un peatge laboral per a les dones», ja que el 78,6% dels homes diu que ser pare no ha suposat cap canvi en la seva vida, pel 45,8% de les dones. Això implica que el 21,8% de les dones diu haver reduït la seva activitat laboral després de ser mare, davant del 8,1% en el cas dels homes, i que el 19,3% de dones ha interromput la seva ocupació durant més de quatre mesos, pel 2% d'homes.