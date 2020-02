Cs creu que la visita de Sánchez a Torra és "humiliant" i l'acusa de crear "comunitats autònomes de primera i de segona"

El portaveu adjunt de Cs al Congrés, Edmundo Bal, ha assegurat que la visita de dijous del president espanyol, Pedro Sánchez, al cap de l'executiu català, Quim Torra, és "humiliant i inadmissible". En roda de premsa, Bal ha criticat que, a més, durant la reunió Sánchez prometés "un finançament privilegiat" a Catalunya i ha criticat que això crea "comunitats autònomes de primera i de segona". "Les de primera són les que amenacen, les que diuen que tornaran a cometre un cop d'Estat i volen privilegis; les de segona són les que compleixen la llei i gestionen els béns públics", ha explicat.

Bal també ha criticat que, a més, justament l'endemà la ministra d'Hisenda digués a les comunitats autònomes que "no els pagarà els 2.500 euros de finançament per una incorrecta liquidació de l'IVA de 2017". "Es premia a Torra, una persona inhabilitada, condemnada, que ha perdut la condició de president, que diu que tornarà a cometre un cop d'Estat i incomplir el dret, i es castiga les comunitats que compleixen a llei", ha insistit el portaveu adjunt.



Crítiques a les coalicions àmplies



Bal també s'ha referit a la possibilitat que alguns militants del partit promoguin una esmena a l'aposta de la gestora de buscar coalicions amb altres partits per als comicis catalans, bascos i gallecs, i ha assegurat que els crítics "no entenen" la proposta. "Si algú sospita o insinua, de manera bastant equivocada, que Ciutadans es dissoldrà dins el PP, és que no entén la proposta", ha remarcat, i ha afegit que es tracta de pactes "transversals" on també "s'estén la mà al PSOE".