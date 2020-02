Denunciada penalment una conductora que utilitzava una matrícula falsa per no pagar les multes de radar

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment una conductora que utilitzava una matrícula falsa per no pagar les multes de radar. El vehicle infractor havia arribat a acumular 80 sancions per valor de 8.000 euros en un termini de dos anys. La investigació policial d'aquest cas es va iniciar al desembre i va culminar el passat 29 de gener. Agents del Grup de Recerca i Documentació (GRD) dels Mossos van saber que un vehicle que havia estat donat de baixa des del 2001 estava acumulant multes de radar des de feia dos anys i que, de fet, la matrícula del vehicle corresponia a una marca i model diferent al visionat a les imatges del radar.

La investigació va determinar que la placa que portava el vehicle infractor no era l'original i van relacionar al vehicle amb una altra placa de matrícula en la qual variava un sol número, en concret canviava un 9 a la real per un 7, a la falsificada. Els agents també van observar que el vehicle tenia uns cargols a la placa de matrícula posterior que facilitaven el canvi de placa. La dona va ser informada d'aquesta irregularitat i va ser denunciada penalment per un delicte de falsificació de document públic.

A banda, la infractora haurà d'abonar l'import de les 80 multes acumulades, que ascendeix a 8.000 euros a causa dels 80 expedients oberts per excés de velocitat. El jutjat de guàrdia de Granollers es farà càrrec de la instrucció d'aquest fet.