Detectats cinc nou casos de coronavirus a França, tots ells sense signes de gravetat

França ha detectat cinc nous casos de coronavirus al país, tots ells sense signes de gravetat, que se sumen als sis que ja hi havia diagnosticats. Els cinc afectats són ciutadans britànics, i un és un nen de nou anys. Les persones es trobaven a una estació d'esquí dels Alps, on van coincidir amb un home que havia estat a Singapur en un viatge de feina des del 20 al 23 de gener, on va patir el contagi. Va ser a l'estació d'esquí durant quatre dies, i quan va tornar a Anglaterra, després d'uns dies, va ser ingressat a l'hospital. Les autoritats franceses també han decidit tancar preventivament dues escoles que l'infant havia freqüentat –una on estudiava i l'altra on havia anat a classes de reforç-. El tancament serà d'una setmana.

D'altra banda, el ministeri d'Afers Exteriors ha elevat el grau de risc de visitar a la Xina i han desaconsellat viatjar al país a no ser que es tracti d'una causa de força major.